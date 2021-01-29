«الدولي للنقل الجوي» يرحب بافتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بافتتاح المبنى الجديد في مطار مملكة البحرين الدولي.وبهذا الصدد، قال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط: "إن افتتاح المبنى الجديد في مطار مملكة البحرين الشقيقة خبر سار لصناعة الطيران خلال هذا الوقت الصعب حيث يعد خطوة بارزة في تطوير قطاع الطيران في المنطقة ويجعل من مطار البحرين الدولي مركزًا إقليميًا للمسافرين".وتابع البكري: "سيزيد المبنى الجديد من السعات التشغيلية اللازمة لمشغلي الشحن القائمين على عمليات شحن اللقاحات ومعدات الوقاية الصحية. كما إنه سيفتح الباب لزيادة حركة الاتصال الجوي بين الدول بمجرد انتعاش حركة السفر الجوي".وأضاف البكري: "يعد قطاع الطيران ركيزة أساسية لاقتصاد مملكة البحرين - وقد تم تعزيز ذلك اليوم بافتتاح المبنى الجديد، مما يقرب المملكة من تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 لتأسيس المملكة كمركز طيران في المنطقة. نهنئ جميع المشاركين في هذا المشروع المهم للبنية التحتية لقطاع الطيران".ويجدر بالذكر أن مساحة المبنى الجديد تبلغ 210 آلاف متر مربع، وهو ما يعادل أربعة أضعاف حجم المنشأة الحالية، مما يزيد من قدرة المطار الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويًا، بالمقارنة مع حوالي 9 ملايين مسافر في عام 2019.