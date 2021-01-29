868 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أنه بذلك يكون إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في طوكيو منذ بدء الجائحة وحتى الآن قد وصل إلى 98 ألفا و439 مصابا.فيما أوضح مسؤولون أن 147 مصابا في حالة خطرة