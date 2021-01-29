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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يتجه لإنهاء الشهر على انخفاض في ظل صعود الدولار

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:24 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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تسجل أسعار الذهب تداولات في نطاق ضيق اليوم الجمعة، لكن الأسعار تمضي على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي وشهري إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1844.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش.

ونزلت الأسعار 0.5 بالمئة في الأسبوع و2.7 بالمئة في الشهر، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1847.90 دولار.

وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "سيستمر الذهب لا يراوح مكانه إلى حد كبير إذ أنه ينتظر محفز ملائما".

وأضاف أن إقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الناجم على الأرجح عن تحفيز واسع النطاق.

وصعد الدولار 0.9 بالمئة هذا الشهر بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبفضل توقعات بأن حزمة الإنفاق المالي التي يقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تكون كبيرة بالقدر المقترح البالغ 1.9 تريليون دولار.

وقالت فيليب للعقود الآجلة "أصبح الدولار الملاذ الآمن الحالي المفضل".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 26.39 دولار للأوقية، بعد أن ربحت 4.5 بالمئة أمس الخميس بعد أن تحرك بعض المتعاملين لتغطية مراكز مدينة بفعل شائعات بضغط شرائي يمارسه المستثمرون الأفراد على الفضة على غرار ما حدث في أسهم جيم ستوب.

والمعدن مرتفع 3.9 بالمئة في الأسبوع، في أفضل أداء أسبوعي في نحو شهر ونصف الشهر.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1077 دولارا، لكنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.

وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2340.70 لكنه منخفض 4.4 بالمئة في الشهر، في أكبر انخفاض شهري منذ أبريل.

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