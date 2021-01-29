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نجاح استئصال ورم بجمجمة طفل في مستشفى طنطا الجامعي

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:23 ص
فريق طبى
فريق طبى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نجح فريق طبى من جراحي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى طنطا الجامعي، في استئصال ورم دموي كبير في قاع الجمجمة لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا في عملية جراحية استغرقت ساعتين.

وأشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بدقة وكفاءة الفريق الطبي، موضحًا أن العملية تعتبر من التدخلات الجراحية ‏المتقدمة التي تحتاج إلى فريق طبي متخصص ‏ومؤهل لإجرائها نظرًا لدقتها ومدى خطورتها.

‏أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الطفل كان يُعاني من نوبات نزيف شديدة من الأنف، وتم تشخيصه عند فحصه فى العيادة الشاملة وتم تقييم الحالة.

وأشاد عميد طب طنطا بجهود كل من الدكتور محمد ناصر الشيخ، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والذي تولى الإشراف على حالة الطفل ومتابعتها، وفريق القسطرة التداخلية بقسم المخ والأعصاب بمستشفى الطب النفسي، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية.

أوضح رئيس الفريق الطبى الدكتور حسام الشريف، ‏أستاذ الجيوب الأنفية ‏وقاع الجمجمة بطب طنطا، أنه قد تم حقن الورم باستخدام القسطرة التداخلية لإغلاق الشرايين المغذية للورم لتقليل النزيف أثناء العملية بمستشفى الطب النفسي في اليوم السابق للعملية بواسطة فريق القسطرة التداخلية بقسم المخ والأعصاب بقيادة الدكتور حازم عبد الخالق، أستاذ مساعد المخ والأعصاب، والدكتور سعد محرم.

وأضاف الدكتور حسام الشريف، أنه تم استئصال الورم بالكامل طبقًا لأحدث بروتوكولات العلاج العالمية عن طريق المنظار الجراحى من فتحة الأنف وبدون الحاجة لأى فتحات خارجية.

ضم الفريق الطبى الدكتور محمد طموم، أستاذ مساعد مناظير الأنف وقاع الجمجمة، والطبيب محمد صفوت (مدرس مساعد)، وعماد اسماعيل (معيد) وسالم أحمد وحازم البسطى (نواب)، بمشاركة فريق التخدير الذي ضم د. مني بلوغ (مدرس)، طبيب عبد الله عرابي (مدرس مساعد)، طبيب محمد البحيري (مدرس مساعد)، وريهام زكي وولاء البيلى وعبد الرحمن عبد اللطيف (نواب)، ومن طاقم التمريض إنجى عادل رئيسة التمريض، والحكيمات رضوى ممدوح وراندا سعد ووهيبة فراج ودينا سعيد وزينب جمال وآيات عبد الحميد.

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