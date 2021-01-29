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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«اقتصادية قناة السويس» تتعاقد على 24 مشروعا بـ1.77 مليار دولار

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:21 ص
هيئة المنطقة الاقتصادية
هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
عمرو خان
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أكدت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الصناعية بالعين السخنة شهدت طفرة على مستوى البنية الأساسية والمرافق والتعاقدات والمشروعات الصناعية خلال عام جائحة كوفيد 19، وذلك ضمن تقرير الأداء الصادر عن المنطقة عن العام الماضي.

ففي قطاع المياه:
_ اكتمال مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل وخزانات التكديس والروافع الخاص بها بتكلفة 2 مليار و٤٧٥ مليون جنيه.
• الصرف:
_ إنشاء محطة معالجة صرف بقدرة ٣٥٠٠٠ م٣يوم (تم تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة ١٠٠٠٠ م٣يوم) بتكلفة ٢٤٨ مليون جنيه.
• الكهرباء:
_ التنسيق مع وزارة الكهرباء بشأن إنشاء محطة الكهرباء بطاقة ٥٠٠ ميجاوات.
• مخرات السيول:
_ البدء في تنفيذ مشروع حماية المنطقة الصناعية من أخطار السيول بأعمال تكسيات لمخر السيول الرئيسي بالعين السخنة بطول ٥ كم بتكلفة مالية ٩٧ مليون جنيه.

• التعاقدات والمشروعات الصناعية بالعين السخنة

_ تعاقد المطورون الصناعيون بالمنطقة على عدد ٢٤ مشروع بتكلفة استثمارية تقدر بـ ١،٠٧٧ مليار دولار خلال عام الجائحة يتم تشغيلها خلال الثلاث سنوات القادمة.
_ جاري التفاوض مع مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات.

_ الافتتاح الرسمي لمركز مصر للخدمات الخاص بشركة سيمنس العالمية، متضمن الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، ويستهدف المركز تدريب عدد ٥٥٠٠ شاب مصري على مدار الأربع سنوات المُقبلة مابين مهندس وفني بواسطة مدربين مصريين من خلال مركز تدريب مهني مدمج مع كيان مركز إصلاح وصيانة بتكلفة إنشاء وتشغيل تقدر بــــ 22،5 مليون يورو في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة.
«اقتصادية قناة السويس» تتعاقد على 24 مشروعا بـ1.77 مليار دولار
«اقتصادية قناة السويس» تتعاقد على 24 مشروعا بـ1.77 مليار دولار
«اقتصادية قناة السويس» تتعاقد على 24 مشروعا بـ1.77 مليار دولار
«اقتصادية قناة السويس» تتعاقد على 24 مشروعا بـ1.77 مليار دولار

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