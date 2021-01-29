زيادة 97% فى إيرادات التحصيل بميناء السخنة خلال 2020

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقرير الأداء الخاص بالعام 2020، الذي حققت فيه بعض الإنجازات والمعدلات المرتفعة في الأعمال بالرغم من جائحة فيروس كورونا، منها تقرير الأداء لميناء العين السخنة عن العام 2020.وحول أداء ميناء السخنة خلال عام 2020، أو ضح التقرير أن الميناء شهد خلال العام زيادة في إيرادات التحصيل بنسبة 97%، وبلغت حركة تداول الحاويات 731 ألف طن بنسبة زيادة 10% وزادت حركة الشاحنات بنسبة 28 %، كما شهد الميناء زيادة في الحركة السياحية فتم استقبال عدد 775 سائحًا بنسبة زيادة 102% علي العام 2019.وشهدت حركة تداول البضائع العامة والصب الجاف ازديادًا كبيرًا وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة 45%، كما تم ستكمال مشروع محطة الصب السائل،شهد الميناء زيادة فى حركة التداول وصلت إلى 1.8 مليون م٣ بزيادة 44%.وشمل التقرير أبرز ما إنجازه في ميناء السخنة الذي جاء كالتالي بخصوص توسعة الحوض الثاني:- إقامة محطة تداول الحاويات والبضائع بنظام B.O.T بتكلفة 550 مليون دولار متضمنة رصيف بحري بطول 1350 مترًا، وساحة تداول بمساحة 640 ألف م، والانتهاء من تطوير مساحة 353 ألف متر م٢ كمرحلة أولى.- وردت شركة موانئ دبي العالمية صاحبة الامتياز بالميناء 4 أوناش للرصيف STS، و2 ونش RMG و8 أوناش RTG، وتم تركيبها.- التشغيل التجريبي للحوض الثاني باستقبال أول سفينة حاويات "SPIRIT OF DUBAI" في أكتوبر 2020، وحاليًا تتم عليه عمليات تداول.وبخصوص الحوض الثالث في الميناء كان من أبرز ما تم إنجازه:- إنشاء مزرعة الخزانات للسولار والبوتجاز والأمونيا بقدرة تخزينية 100 ألف م3 للسولار، و150 ألف م3 للبوتجاز، و80 ألف م3 للأمونيا بنظام B.O.T بتكلفة 220 مليون جنيه.- توسعة للحوض وإنشاء سقالة بحرية للصب السائل بطول 416 مترًا طوليًا بتكلفة 436.2 مليون جنيه.- الانتهاء من محطة الصب السائل وتداول غاز البوتاجاز واستقبال أول سفينة بوتاجاز في أكتوبر 2020.وأوضح التقرير بالنسبة للنظام الإلكتروني.. التالي:- تركيب أحدث أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإنشاء منظومة مراقبة والتسجيل الرقمي بتكلفة 50 مليون جنيه لإحكام السيطرة والمراقبة.- رفع كفاءة برج الإرشاد وتركيب أجهزة ملاحية بأحدث المقاييس العالمية، بتكلفة 1.3 مليون دولار للسيطرة التامة على جميع الأعمال البحرية ومراقبة تحركات السفن.- تزويد برج الإرشاد بالأجهزة الملاحية من طراز "Scanter 5012"، عالية الدقة ومنظومة تتبع آلي للسفن لتحديد هوية وموقع السفن وأجهزة قياس مستوى المد والجزر بالميناء.