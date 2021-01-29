بنسبة فاعلية 92%.. ظهور نتائج أول حملة تطعيم بجرعتي «فايزر» في العالم

ظهرت أولى نتائج الحملة الأولى للتطعيم فايزر الأمريكي، التي بدأت إسرائيل جرعتها الأولى فس ديسمبر الماضس، والثانية فى يناير الجارى، واتضح أن للقاح فاعلية نسبتها 92% ضد كورونا المستجد.جاء ذلك وفقا لأول إحصاء كبير وخاضع للرقابة خارج التجارب السريرية بالعالم، وفقًا لموقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم عمن ذكر بأنها كبيرة محللي الإحصاء، أنتى أيكا زوهار، نائبة رئيس مركز مكابي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في إسرائيل.وقالت الخبيرة «31 من بين 163 ألف إسرائيلي قام المركز بتطعيمهم، أصيبوا بالفيروس في الأيام العشرة الأولى من الحماية الكاملة أي بعد تلقيهم الجرعة الثانية والأخيرة، في حين اتضح من عينة مماثلة من إسرائيليين غير ملقحين بعد، إصابة 6437 منهم في الفترة الزمنية نفسها».وأضافت زوهار ما ظهر من نتائج بأنه «أخبار جيدة للغاية من أول دراسة بالعالم تحلل مثل هذا العدد الكبير من المرضى الملقحين بالكامل».كما وصفت زوهار النتائج بالمثيرة للغاية، واعتبرت أن للقاح مستوى مرتفعا من الكفاءة، أدى إلى نسبة منخفضة جدًا من الإصابة بالمستجد بين من تلقوا الحقنتين.وأضافت أنها شعرت بالارتياح من الأعراض الخفيفة التي شعر بها الذين تم تطعيمهم، كما بالقلة التي أصيب أفرادها بالفيروس، إلى درجة أن أحدا منهم لم يدخل أي مستشفى من ظهور أعراض خفيفة للغاية عليه، مؤكدة أن الأعراض التي شعروا بها هي صداع وشعور خفيف بعدم الراحة، ولا عانى أي منهم من الحمى تقريبا، بحسب تأكيدها.ويحتاج الجسم بعد تلقيه جرعتي فايزر، إلى وقت للتعرف إلى نسخة وراثية يحملها إليه اللقاح عن الفيروس، بحيث ينتج استجابة مناعية ضدها، أي أجسام مضادة وخلايا تائية النوع تمنع المستجد من الدخول إلى الخلايا الصحية والتكاثر فيها بالمليارات، وبذلك تموت الخلايا ويموت معها الجسم كله فيما بعد، وفقا للعربية.