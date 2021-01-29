الصين: المصالح المشتركة مع أمريكا تفوق الخلافات

قال نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان لوفد أمريكي اليوم الجمعة، إن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتهما، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن وانغ أبلغ الوفد بأن التمسك بروح الاحترام المتبادل والتعاون الذي يعود بالنفع على الطرفين وإدارة الخلافات أمر أساسي لتعزيز العلاقات السليمة والمستقرة بين البلدين.