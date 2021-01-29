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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تقرير أداء «اقتصادية قناة السويس» فى عام الجائحة

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:47 ص
قناة السويس
قناة السويس
عمرو خان
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أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقرير الأداء الخاص بالعام ٢٠٢٠ (عام الجائحة) الذي حققت فيه بعض الإنجازات والمعدلات المرتفعة في الأعمال بالرغم من جائحة كورونا، حيث تم الانتهاء من بعض التعاقدات وتنفيذ أعمال البينة الأساسية وكذا تحقيق الموانئ التابعة معدلات مرتفعة في التداول.
كما وضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رؤية خاصة خلال الخمس سنوات المقبلة ٢٠٢٠-٢٠٢٥ وتحديد القطاعات والصناعات المستهدفة لتعمل على تنفيذها خلال هذه السنوات برؤية واضحة وتبعًا لسياسات الدولة المصرية.

استراتيجية المنطقة 2020-202
اعتمادًا على رؤية المنطقة الاقتصادية في خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة إفريقيا، قامت المنطقة الاقتصادية بتحديد الأهداف الاستراتيجية التالية:
1. خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة.
2. توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات.
3. اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة.
4. تهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية طبقًا للمعايير الدولية.
5. استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
6. تعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمية.
7. تطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية.
8. الاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن.
9. إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.

الخدمات والصناعات المستهدفة
1. الخدمات البحرية وتموين السفن.
2. صب المعادن.
3. مواد البناء والصناعات الهندسية.
4. مراكز البيانات.
5. اللوجستيات.
6. التصنيع الزراعي.
7. اللوحات الشمسية.
8. عربات السكك الحديدية.
9. المنسوجات.
10. المنتجات الدوائية.
11. المادة الفعالة للمنتجات الدوائية.
12. إطارات السيارات.
13. المواد الكيماوية.
14. قطع غيار السيارات (البطاريات الكهربائية).

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