«ربيع»: تحالف «الإرهابية» الجديد مصيره الفشل أمام وعي المصريين

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن «تحالف هيومن رايتس واتش لشن حملة شائعات على مصر بالتعاون مع تنظيم الإخوان الإرهابي ليس بجديد، فالمنظمة دائما تعمل ضد مصر وتتعمد بث معلومات مغلوطة ومجتزأه وغير دقيقة من حيث مصادرها»، منوها بأن «المنظمة أصبحت مكشوفة ولن تجدي مع الشعب المصري، فمصر علاقاتها بدول العالم على درجة من الوفاق، الأمر الذي يعطيها مكانة وثقة لن تستطيع أي منظمة من المنظمات المشبوهة تشويهها».ولفت «ربيع»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن «حرب الشائعات والجيل الرابع منها ستظل الأداة الوحيدة في يد التنظيم الإرهابي، ولكن الجديد أنها ستتعاون مع منظمات وجهات ودول مشبوهة في تنفيذ تلك المخططات لعدم ظهورهم، مشيرًا إلى أن «هذه السيناريوهات محفوظة ولن تكون لها قيمة أمام الوعي الذي تحقق على مدار السنوات الماضية».