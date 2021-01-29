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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إخواني منشق: ادعاءات المنظمات المشبوهة سيناريوهات مكررة مصيرها «سلة المهملات»

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:02 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قال طارق البشبيشي، القيادي الاخواني المنشق، إن محاولات التنظيم الإرهابي الزج بالمنظمات الحقوقية والحديث باستمرار عن وجود انتهاكات في ملف حقوق الإنسان في مصر، محاولات عقيمة هدفها الدخول من زاوية جديدة لمصر والتشويش على الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الآونة الأخيرة رغم الظروف العصيبة التي مرت على جميع دول العالم جراء مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التحالف الجديد الذي تسعى منظمة هيومن رايتس تأسيسه مع جماعة الإخوان يمثل محاولة جديدة لها للدخول مرة ثانية لمصر وتنفيذ مخطط جديد قوامه الشائعات وإعادة الترويج لكافة الادعاءات السابقة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي وتوظيفها في إثارة الرأي العام، موضحا سيناريوهات مكررة ومصيرها معروف و"مكانها سلة المهملات".

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