ارتفاع العجز التجاري في تركيا خلال 2020 لـ50 مليار دولار

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الجمعة، ارتفاع عجز التجارة الخارجية للبلاد 16% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 4.53 مليار دولار، وفقًا لنظام التجارة العام، ما يصل بعجز 2020 ككل إلى قرابة 50 مليار دولار.وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 6.3% في الشهر الماضي، وارتفعت الواردات 4.3% مقارنة مع ديسمبر 2019.وفي 2020 ككل، زاد العجز التجاري 69.1% إلى 49.915 مليار دولار.