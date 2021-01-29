وفقًا للائحة.. كيف يقدم المواطنون مقترحاتهم لمجلس النواب؟

منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، للمواطنين حق التقدم بمقترحات لمجلس النواب، حيث تضمنت المادة 256 الآتي، لكل مواطن، الحق في تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا في شأن يتعلق بتعديل القوانين، أو اللوائح، أو تطوير الإجراءات، أو الأنظمة الإدارية، أو المالية، أو الاقتصادية، التي تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو غيرها، ولا يجوز أن يتضمن المقترح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وإلا وجب حفظه.وتابعت اللائحة، يقدم المقترح مكتوبًا وموقعًا من مقدمه، وثابتًا فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحة في بيان الموضوع الذى يعرضه، والأغراض المراد تحقيقها من المقترح. وتقيد المقترحات الواردة في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامته، ويحال المقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منه إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها، وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها.وأوضحت اللائحة، أنه "لرئيس المجلس أن يحيل مباشرة المقترح المتعلق بموضوعات مهمة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين، ويعرض على رئيس المجلس بيانًا شهريًا يتضمن بإيجاز موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك طبقًا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة".