كيف تُناقش الاقتراحات برغبة تحت قبة البرلمان؟.. اللائحة تجيب

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كيفية مناقشة الاقتراحات برغبة كأداة من الأدوات الرقابية للأعضاء.حيث يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها وفقا للمادة 237.ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.وإذا تبين لرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورةَ استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة 71 من هذه اللائحة.