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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«توابع القاتل».. دراسة جديدة تُثبت تأثير الإصابة بـ«كورونا» على خصوبة الرجال

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:54 ص
«كورونا»
«كورونا»
هدير سند
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كشفت دراسة جديدة، أن خصوبة الرجال قد تتأثر من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، محذرة من مؤشرات متزايدة على خطورة الإصابة على الحيوانات المنوية لدى بعض المرضى.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة «ريبرودوكشن»، أن الحالات الشديدة من الإصابة بفيروس كورونا؛ قد تؤثر على قدرات الحيوانات المنوية للرجل، وبالتالي قد تؤثر على خصوبته.

وقالت الدراسة «يقدم هذا التقرير أول دليل مباشر حتى الآن على أن الإصابة بكورونا، تضعف جودة السائل المنوي وإمكانية التكاثر لدى الذكور»، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ورغم هذه النتائج الجديدة التي قد تبدو صادمة، فقد نبه خبراء غير مشاركين في الدراسة إلى توخي الحذر بشأن تعميم مخرجات الدراسة إلى حين إجراء أبحاث أخرى مشابهة.

وقال آلان باسي، أستاذ الذكورة في جامعة شيفيلد في جنوب يوركشاير بالمملكة المتحدة: «لا بد من توخي الحذر الشديد في تفسير هذه البيانات. على سبيل المثال، يذكر المؤلفون أن بياناتهم توضح أن عدوى (كوفيد 19) تسبب ضعفا كبيرا في الوظائف الإنجابية للذكور، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى ارتباط فعلي بينهما فقط».

وقالت الدكتورة تشانا جاياسينا، استشارية أمراض الغدد الصماء التناسلية وأمراض الذكورة في إمبريال كوليدج لندن: «يمكن للمرض بأي فيروس، مثل الإنفلونزا، أن يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية مؤقتا (أحيانا إلى الصفر) لبضعة أسابيع أو أشهر، وهذا يجعل من الصعب تحديد مقدار الخفض الذي كشفت عنه الدراسة الخاصة بـ(كوفيد 19)».

أما أليسون مردوخ، رئيسة مركز نيوكاسل للخصوبة، فقالت إنه «من المهم ملاحظة أنه لا يوجد دليل على وجود فيروس كورونا في السائل المنوي، ولا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق السائل المنوي».

وحللت الدراسة الحيوانات المنوية لدى 105 رجال لم يصابوا بفيروس كورونا، و84 آخرين تم تشخيص إصابتهم بالمرض، وذلك على فترات تراوحت بين 10 و60 يومًا.

ووجدت الدراسة زيادة ملحوظة في الالتهاب والإجهاد لدى الحيوانات المنوية الخاصة بالرجال المصابين بكورونا، كما تأثر تركيز الحيوانات وحركتها وشكلها سلبا بالفيروس، وأظهرت الدراسة أن الاختلافات تزداد مع شدة المرض.


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