رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:52 ص
بدء الرصف
بدء الرصف
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وإنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى اسوان أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة أجمالي ٥٤٠ مليون جنيه.

وتابع المحافظ أنه تم إنهاء ٧٠ ٪ من إنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالأضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية.

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازي تم البدء في استكمال ازدواج المسافة من أدفو وحتى كمين السباعية غرب على الطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٥ كم وتكلفة ٦٠ مليون جنيه لآنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس ليصبح الطريق مزدوج بالكامل في نطاق المحافظة.

وأشاد محافظ أسوان بالطفرة  الغير المسبوقة التي قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على أرض أسوان تجسدت في العديد من مشروعات للطرق، بجانب شرايين التنمية والتي تضم محاور كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليار جنيه.
محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي
محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي
محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي
محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي
محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي
محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي
محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي
محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي
محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي
محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي

موضوعات متعلقة

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

وفاة بول كروتزن الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء

انخفاض الناتج الصناعى اليابانى واستقرار معدل البطالة فى ديسمبر

الكويت.. إصابة 40 شخصا بكورونا فى مناسبة اجتماعية

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى