محافظ أسوان: بدء الرصف بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وإنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى اسوان أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة أجمالي ٥٤٠ مليون جنيه.وتابع المحافظ أنه تم إنهاء ٧٠ ٪ من إنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالأضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية.وأشار اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازي تم البدء في استكمال ازدواج المسافة من أدفو وحتى كمين السباعية غرب على الطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٥ كم وتكلفة ٦٠ مليون جنيه لآنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس ليصبح الطريق مزدوج بالكامل في نطاق المحافظة.وأشاد محافظ أسوان بالطفرة الغير المسبوقة التي قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على أرض أسوان تجسدت في العديد من مشروعات للطرق، بجانب شرايين التنمية والتي تضم محاور كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليار جنيه.