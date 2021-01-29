رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: السعودية شريك رئيسي وركيزة مهمة للأمن الإقليمي

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:48 ص
وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون
مروة عنبر
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن المملكة العربية السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات الأمريكية لزيادة تواجد قواتها ومعداتها في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وصرح المتحدث باسم البنتاجون والمقدم في سلاح مشاة البحرية، أنطون سيميلروث، بأن وزارة الدفاع تواصل تقييم وضعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وذلك لضمان التوازن بين المتطلبات التشغيلية والمخاطر، وكذلك للاستعداد في تحقيق الالتزامات العالمية.

وأكد "سيميلروث" أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، مستدلا بشهادة لويد أوستن، وزير الدفاع، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بأن وزارة الدفاع ستكمل المحادثات مع شركائها الإقليميين في الشرق الأوسط، لتحديد القدرات المطلوبة في ردع إيران ودعم الاستقرار الإقليمي، وفقا للشرق الأوسط.

وحول وقف مبيعات ونقل السلاح للسعودية، وكذلك المبيعات التجارية المباشرة التي سمحت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أكد "سيميلروث"، أن هذا الإيقاف يعد مؤقتا وذلك للسماح للإدارة الجديدة بفرصة المراجعة، متابعا "هذا الإجراء الإداري روتيني ونموذجي في عملية الانتقال، ويوضح التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلا عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء نظام أمني قوي لشركائنا، قابل للتشغيل وأكثر قدرة في مواجهة المخاطر".

وفى تصريحات سابقة، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستركز على تصرفات الجماعة الحوثية التي احتلت صنعاء واستهدفت حليف واشنطن المباشر السعودية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي، إلى ارتكاب الحوثيين انتهاكات عديدة ضد حقوق الإنسان.

وأضاف "بلينكن"، أن السعودية قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن، مؤكدا أن بلاده حريصة على توزيع المساعدات الإغاثية هناك.

وفى السياق، كشف الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية المختصة بالشرق الأوسط، عن إبرام البنتاجون ترتيبا أوليا مع الرياض لاستخدام القواعد الجوية والموانئ البحرية المختلفة، في المناطق الغربية من البلاد، وذلك لمواجهة أي نشوب حرب مع إيران.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

زوج «عنتيلة المحلة»: عثرت على فيديوهات إباحية لها بـ«الصدفة»

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

وفاة بول كروتزن الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء

انخفاض الناتج الصناعى اليابانى واستقرار معدل البطالة فى ديسمبر

الكويت.. إصابة 40 شخصا بكورونا فى مناسبة اجتماعية

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى