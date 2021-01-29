رغم المخاوف.. صناديق الأسهم العالمية تُسجل زيادة في التدفقات

سجلت صناديق الأسهم العالمية زيادة في التدفقات في 7 أيام تنتهي في 27 يناير، إذ ما زال المستثمرون يبدون تفاؤلًا حيال تعافي الاقتصاد، على الرغم من المخاوف بشأن تأخر محتمل في التحفيز وعقبات قصيرة الأمد في توزيع اللقاح.وتظهر بيانات ليبر، أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 19.3 مليار دولار في صناديق الأسهم خلال الفترة، مقارنة مع 14.9 مليار في الأسبوع السابق.وتكشف تحليلات لعدد 12739 صندوقا للأسهم بناء على تصنيف ليبر للقطاعات، أن الصناديق التي تركز على تكنولوجيا المعلومات استقطبت تدفقات بقيمة 4.3 مليار دولار، وهى الأكبر في ستة أسابيع.واشترى المستثمرون ما قيمته 15.3 مليار دولار في صناديق السندات، بينما جذبت صناديق أسواق النقد أيضا 12.4 مليار دولار، وهى القيمة الأكبر في 4 أسابيع بحسب البيانات.