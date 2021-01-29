كوريا الجنوبية تحذر من التمييز في توزيع لقاحات كورونا

حذر رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونج سي-كيون اليوم الجمعة من أي تمييز في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، متعهدا بأن الحكومة ستبذل جهودا لإبقاء حملة التطعيم الوطنية المقبلة عادلة وشفافة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع بين الوكالات بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والعلاج "لا يتعين أن يكون هناك أي تمييز استنادا إلى مستوى الحالة وتفاوت الثروة والجنسية والجنس أو أشياء أخرى، عندما يتم توزيع اللقاحات".جاءت تلك التصريحات فيما تتركز الأنظار على الفئات الأولى التي ستحصل على جرعات اللقاحات قبل بدء برنامج تطعيم وطني مجاني الشهر المقبل، بلقاح مضاد لفيروس كورونا.