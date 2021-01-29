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محافظات

جامعة الإسكندرية في المركز الثاني محليًا وفقًا للتصنيف الإسباني

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:41 ص
عبد العزيز قنصوة،
عبد العزيز قنصوة،
هبه عويضه
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن إصدار يناير 2021 للتصنيف الإسباني «Ranking Web ‎of Universities»، بين أن الجامعة حافظت على ترتيبها الثاني بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية والمراكز البحثية للعام الثاني، والتي بلغ عددها 72 مؤسسة تعليمية أي شغلت قائمة أعلى 2.7% من المؤسسات المصرية، والسابع على مستوى في إفريقيا، والبالغ عددها 1907 مؤسسة، أي شغلت قائمة أعلى 0.37% من المؤسسات في القارة السمراء، ورقم ‏‏837 عالميًا، أي شغلت أعلى 2.7% من قائمة المؤسسات التعليمية والبحثية في العالم، وقفزت 137 مركزًا عالميًا عن العام السابق.

ونوه رئيس جامعة الإسكندرية، بأن ترتيب «Ranking Web ‎of Universities» للجامعات، والذي أنطلق عام 2004 ويصنف 31000 مؤسسة تعليمية وبحثية في أكثر من 200 دولة، ويصدر كل ستة أشهر ويستخدم في تقيمه كلًا من مؤشرات الويب والتي تعتمد على كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي.

وأضاف «قنصوة»، أنه بالإضافة إلى التصنيف السابق فقد أعلنت مؤخرًا نتيجة ترتيب الجامعات ‏‏بالاستشهادات المرجعية ‏Citations‏ لعام 2021 وفقًا لما جاء فيGoogle Scholar‏، وجاءت جامعة الأسكندرية في الترتيب الخامس على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، وبلغ عدد ‏الاستشهادات ‏الخاصة بها 199595 مقارنة بعدد استشهادات 145545 العام الماضي والتي شهدت قفزة قدرها 54050 أستشهادًا.

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