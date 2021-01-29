انتفاخ اليدين والقدمين.. ماذا سيحدث لجسمك إذا شربت الكثير من الماء

1- انتفاخ البطن

2- قد تنتفخ يديك وقدميك

3- قد تشعر بالغثيان

4- قد تظهر عليك أعراض الجفاف

5-تشنج عضلاتك بسهولة

يعتاد العديد من الأشخاص في حمل زجاجة من الماء أينما ذهبوا وهذه طريقة جيدة للبقاء رطبًا، حيث يساعدنا الماء في نقل العناصر الغذائية للجسم، وخلق اللعاب، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، والعديد من الفوائد، ومع ذلك، فإن الإفراط في الشرب مثل أكثر من لتر واحد في الساعة يمكن في الواقع أن يخلق مشاكل صحية، وفي هذه السطور نوضح هذه الأضرار وفقًا لموقع "bright side".يعد الانتفاخ من أكثر مشاكل المعدة شيوعًا التي يعاني منها الناس وخاصة النساء، شرب الكثير من الماء يمكن أن يجعلك تشعر وكأنك أكلت وجبة كاملة ويسبب لك الشعور بالانتفاخ، بالإضافة إلى ذلك إذا كنت تشرب الماء بسرعة، فمن المرجح أنك تتناول الهواء ويمكن أن يمنحك ذلك الشعور بالامتلاء، ولكن بشكل مؤقت.عند شرب كمية كبيرة من الماء مع تناول طعام مالح جدًا، يمكن أن يسبب احتباس الماء المعروف أيضًا باسم "الوذمة"، يحدث هذا عندما تكون مستويات الصوديوم في أجسامنا مرتفعة للغاية ويمكن أن يتسبب شرب الماء في حدوث تورم، خاصة في الأطراف السفلية، يمكن أن يحدث نفس الشيء لأيدينا أيضًا.عندما نستهلك الكثير من الماء، قد تبدأ الخلايا في دماغنا في الانتفاخ، هذا يزيد الضغط على الجمجمة، 2 من الأعراض التي يمكن أن تظهر كعلامة على أن لدينا الكثير من الماء هي الغثيان والقيء.غالبًا ما لا نتمكن من اكتشاف أعراض شرب الكثير من الماء بسهولة، خاصة في المراحل المبكرة الصداع هو أحد أكثر العلامات شيوعًا التي قد تواجهها، أيضًا قد تشعر بالغثيان والارتباك والارتباك.قد تكون بعض الأعراض الأكثر خطورة لتسمم الماء هي الرؤية المزدوجة، وصعوبة التنفس، وزيادة ضغط الدم، والنعاس.للحفاظ على صحة الدم ووظيفة العضلات ومعدل ضربات القلب، نحتاج إلى إلكتروليتات، ومع ذلك فإن شرب الكثير من الماء يقلل من عدد الإلكتروليتات في أجسامنا، عندما تكون هذه المستويات منخفضة قد نشهد تشنجات وتشنجات عضلية.