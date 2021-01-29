في الذكرى الـ160 لوفاته.. أبرز المعلومات عن البابا كيرلس الرابع

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الأحد المقبل، بتذكار رحيل البابا كيرلس أبو الإصلاح الـ 160، إذ تقيم الكلية الإكليريكية احتفالا خاصا بتذكار رحيله، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلاة القداس الإلهي الأحد المقبل.وفي هذا التقرير تستعرض الدستور أبرز المعلومات عن البابا كيرلس الرابع الملقب بـ " أبي الإصلاح ".- ولد عام 1816 ميلادية في عزبة أبو زرقالي التابعة لقرية الصوامعة شرق، مركز إخميم مديرية جرجا (محافظة سوهاج حاليًا) وتسمى داود بن توماس بن بشوت بن داود.- انضم إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية، وترهب به باسم الراهب داود الصومعي الأنطوني عام 1838.- تولى رئاسة الدير بعد رهبنته بسنتين فقط عام 1840، بتزكية من الرهبان الذين أجمعوا على أنه الأصلح للقيام بهذه المسؤولية.- سيم مطرانًا عامًا للكرازة المرقسية يوم 18 أبريل عام 1853 باسم الأنبا كيرلس، وذلك عقب نياحة البابا بطرس السابع البطريرك الـ 109، ثم تم تنصيبه بطريركًا بعدها بأكثر من سنة يوم 17 يونيو عام 1854.- تميزت شخصيته بسمات القائد التنويري صاحب الرؤية، وأعماله تشهد بهذا في كل مراحل حياته وفي كافة المسؤوليات التي تولاها.- تنيح يوم 31 يناير عام 1861 عن عمر بلغ 54 سنة، بعد أن جلس على الكرسي المرقسي ست سنوات وسبعة أشهر وأربعة عشر يومًا.