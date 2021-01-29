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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق فى مصنع أقطان بالقليوبية.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:44 ص
حريق في مصنع أقطان
حريق في مصنع أقطان بالقليوبية.
كتب صلاح حسنى
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نشب حريق هائل داخل مصنع أقطان بحي غرب شبرا الخيمة، والتهمت النيران محتويات المصنع، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع تقطيع أقطان بحارة ناصر ذكي بشرق السكة الحديد بميدان المؤسسة التابع لحي غرب شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، للسيطرة وإخماد النيران ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة الأولية، أن المصنع ملك «محمد.إ»، ومكون من طابقين أرضى وأول علوي، وأنه نتج عن الحريق التهام محتويات المصنع دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحرى عن أسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعة، الإحالة للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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