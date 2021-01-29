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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5181 إصابة جديدة و128 وفاة بكورونا في أوكرانيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:35 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 5181 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و211 ألفا و593 حالة.

وقال ستيبانوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة - إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 218 طفلا و212 من العاملين في القطاع الصحي بأوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 128 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 22 ألفا و479 وفاة.. مشيرا إلى أن 11 ألفا و310 حالات تماثلت للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و3 آلاف و341 شخصا.

ولفت إلى أن 1916 شخصا دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج اللازم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشهدت منطقة لفيف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها كييف ومنطقة إيفانو فرانكيفسك ثم فينيتسا.

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