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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تضع خطة بـ28 مليار دولار لمواجهة كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:28 ص
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
وكالات
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أفادت تقارير إخبارية بأن الحكومة الدنماركية تعتزم وضع برنامج مساعدات بقيمة 170 مليار كرونه (28 مليار دولار) لدعم الشركات المتضررة من قرار تمديد إجراءات الإغلاق للتصدي لجائحة كورونا.

وذكرت قناة "تي.في 2" التليفزيونية أن الإجراءات الجديدة تشمل قروضا، وتأجيل الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات، دون أن تحدد مصدر تلك المعلومات.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الحكومة سوف تعلن عن تفاصيل الخطة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وكانت حكومة الدنمارك مددت إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد، في إطار جهود مكافحة السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

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