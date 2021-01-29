رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

736 مليون جنيه لتنمية شمال سيناء.. و118 مليونا لقروض «مشروعك»

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:27 ص
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي،
أحمد أبو المحاسن
طباعة
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تنمية سيناء تعد محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة وتعطي الوزارة هذا الملف الحيوي أهمية خاصة في خطة عملها لمواصلة جهود تنمية سيناء وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء بهدف تحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيا لوادي النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.

وأشار وزير التنمية المحلية في بيان إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم شملت جميع القطاعات الحيوية والخدمية لأهالي سيناء، مشيرًا إلى أن تنمية وتعمير سيناء كان تحديًا وضعته الحكومة على عاتقها ولا تألوا جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف ولا مجال للتهاون بشأنها وترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات.

وكشف عن إنجازات الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي نهاية 2020 لتحقيق التنمية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لافتًا إلى أن حجم المشروعات التي نفذتها الوزارة على أراضي سيناء كانت تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء وتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر أن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء كي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.

وأكد تخصيص استثمارات تقدر بـ1.5 مليار جنيه من إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظات منها 736 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء و856 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

ولفت إلى أن الوزارة خصصت مبلغ 196 مليون جنيه لإنارة عدد من التجمعات التنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وزاد أنه تم تنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه حيث تم إنشاء محور تنمية بطول 90 كم وإنشاء عدد 4 وصلة عرضية بطول 61 كم بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق السعدى للتنمية.

وأشار إلى صرف مبلغ 118 مليون جنيه من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة منها 16 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء و102 مليون جنيه للمحافظتين لتنفيذ 740 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر تم خلالها تنفيذ 264 مشروعا بمحافظة شمال سيناء و476 مشروعا بمحافظة جنوب سيناء وفرت حوالي 7 آلاف فرصة عمل.

موضوعات متعلقة

حريق هائل بعقار بسوق التوفيقية

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

وفاة بول كروتزن الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء

انخفاض الناتج الصناعى اليابانى واستقرار معدل البطالة فى ديسمبر

الكويت.. إصابة 40 شخصا بكورونا فى مناسبة اجتماعية

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى