736 مليون جنيه لتنمية شمال سيناء.. و118 مليونا لقروض «مشروعك»

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تنمية سيناء تعد محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة وتعطي الوزارة هذا الملف الحيوي أهمية خاصة في خطة عملها لمواصلة جهود تنمية سيناء وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء بهدف تحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيا لوادي النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.وأشار وزير التنمية المحلية في بيان إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم شملت جميع القطاعات الحيوية والخدمية لأهالي سيناء، مشيرًا إلى أن تنمية وتعمير سيناء كان تحديًا وضعته الحكومة على عاتقها ولا تألوا جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف ولا مجال للتهاون بشأنها وترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات.وكشف عن إنجازات الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي نهاية 2020 لتحقيق التنمية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لافتًا إلى أن حجم المشروعات التي نفذتها الوزارة على أراضي سيناء كانت تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء وتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.وذكر أن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء كي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.وأكد تخصيص استثمارات تقدر بـ1.5 مليار جنيه من إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظات منها 736 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء و856 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.ولفت إلى أن الوزارة خصصت مبلغ 196 مليون جنيه لإنارة عدد من التجمعات التنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.وزاد أنه تم تنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه حيث تم إنشاء محور تنمية بطول 90 كم وإنشاء عدد 4 وصلة عرضية بطول 61 كم بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق السعدى للتنمية.وأشار إلى صرف مبلغ 118 مليون جنيه من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة منها 16 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء و102 مليون جنيه للمحافظتين لتنفيذ 740 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر تم خلالها تنفيذ 264 مشروعا بمحافظة شمال سيناء و476 مشروعا بمحافظة جنوب سيناء وفرت حوالي 7 آلاف فرصة عمل.