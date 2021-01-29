انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق سوق التوفيقية





حريق سوق التوفيقية

وكشفت التحقيقات، أن الحريق اندلع بالطابق الأرضي للمخزن وامتدت النيران إلى باقي الأدوار، وقامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار وتم التعامل مع الحريق قبل امتداد النيران لباقي طوابق العقار والعقارات المجاورة.



كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد ب نشوب حريق مخزن قطاع غيار، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.







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أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام الأول، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن سوق التوفيقية برمسيس، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحريات الأولية عدم وقوع إصابات بسبب الحريق.