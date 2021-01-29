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تحقيقات

«تطوير الريف المصري».. مشروع يحمل التنمية لـ 58 مليون مصري

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
ميرفت فهمي
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مبادرة رئاسية جديدة تضاف إلى مبادرات رئاسية أخرى تم إنجازها وتسببت في تحقق نجاحا أضيف إلى قطار التنمية المجتمعية بشكل كبير وفي وقت قياسي، تلك المبادرة هي مبادرة تطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية في الريف المصري، لاسيما بعد معاناته من الفقر والإهمال لسنوات طويلة.

فهي تهدف إلى تغيير وجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بقراه ونجوعه ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمبادرة هي الأولى من نوعها التي تهدف إلى توفير العيش الكريم لنسبة كبيرة من المواطنين، وتتضمن تنمية القرى حيث لم تشهد هذه القرى تطورًا نوعيًا لصالح الإنسان الذي يعيش فيها منذ أكثر من 100 عام، وتعهد الرئيس السيسي بالوصول بالريف المصري إلى أسمى مراتب التطور والتقدم علي غرار وضع الريف الأوربي من تقدم وحضارة وحياة تليق بآدمية المواطن.

- التنمية لـ 58 مليون مواطن

و لأول مرة في تاريخ مصر يتم تنفيذ مبادرة لتطوير الريف المصري كله في وقت واحد، إذ أن خطة المشروع، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطنًا يعيشون في الريف، بما يمثل نحو 60% من عدد المصريين، الأمر الذي يعكس مدى ضخامة المشروع الذي يتكلف 515 مليار جنيه، والذي لا يهدف من وراؤه تحقيق أرباح مالية، إنما يستهدف تنمية المجتمع وإحداث تغيير حقيقي على الريف المصري يعود بالنفع على الوطن بأكمله.

- توفير فرص عمل

ومن المتوقع أن تغير المبادرة وجه مصر، بالكامل وتحقق تنمية شاملة في كل ربوع البلاد، فهي نجحت في أن تجعل سكان القرى يشعرون لأول مرة أنهم في دائرة الاهتمام، إذ حظيت بتأييد شعبي واسعًا، وستخلق مبادرة الريف المصري مزيدا من فرص العمل الجديدة في جميع القرى، ما يساعد على رفع مستوى الدخل للفرد والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما سيسهم هذا المشروع في الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، وذلك عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالريف المصري، ويصلح من أوضاع الريف المصري الذي عانى لسنوات طويلة من تدني الخدمات في كافة القطاعات، الأمر الذي ترتب عليه انتشار الفقر والأمراض.
- رفع كفاءة 1500 قرية

وكغيره من المشروعات القومية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم وضع سياسة واضحة له تعتمد على وضع برنامج زمني محدد، له بداية ونهاية، للانتهاء من منه على نحو يضمن جدارة تنفيذ المشروع في فترة زمنية قليلة، وذلك في إطار سعي الدولة الدائم لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المُقدمة في مجالات التعليم، الإسكان، الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات، وغيرها بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطن في قرى الريف.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى برفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

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