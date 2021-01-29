أكثر من 146 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 164 ألفا و665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 25 مليونًا و762 ألفًا و726 حالة.وذكر بيان صادر عن الجامعة - نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية - أنه تم أيضا تسجيل 3 آلاف و872 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 433 ألفًا و67 حالة.يذكر أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أعلن أنه تم توزيع 28 مليونًا و386 ألفًا و275 جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.