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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

جوتيريش يدعو واشنطن وطهران للعمل حول الاتفاق النووي

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:53 ص
جوتيريش
جوتيريش
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دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى العمل معا للخروج من المأزق الحالي بشأن الاتفاق النووي الدولي الموقع مع طهران، مشيرا في الوقت نفسه بأنه لا يتوقع نتيجة سريعة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) "إنّ هناك عملا كثيرا يتعين القيام به" لكن لا أتوقع حلا فوريا"، معربا عن اعتقاده بأن كل من شارك في خطة العمل الشاملة المشتركة "اسم الاتفاق النووي" والأطراف المعنية الأخرى، يجب أن يعملوا معا لتقليص عدم اليقين ومواجهة الصعوبات والعقبات".

وتابع "جوتيريش"، "إن الأمر يتعلق بـ"ضمان تحرك الأمور تدريجيا نحو وضع يمكن أن نتوصل فيه إلى اتفاق ضروري لسلام واستقرار الخليج والعالم أجمع، واعتبر أن الاتفاق النووي الموقع في 2015 والهادف إلى منع ايران من حيازة سلاح نووي "شكّل انتصارا دبلوماسيا كبيرا وعنصرا أساسيا للسلام والاستقرار في الخليج" و"نحن نأسف لأن الاتفاق بات موضع شك".

وأشار إلى أن هناك صعوبات وعقبات وتعقيدا متزايدا لأن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق، واتخذت إجراءات إضافية "عقوبات"، في الوقت نفسه، اتخذت إيران بعض الخطوات لتطوير قدراتها النووية.

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