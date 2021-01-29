صحيفة سعودية تكشف الهدف من مبادرة «مستقبل الاستثمار» في المملكة

أكدت صحيفة «اليوم» السعودية، أن فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت بالرياض أمس الأول الأربعاء، ترسم ملامح الركائز، التي تنطلق منها استراتيجيات المملكة، في سبيل ضمان تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد بما يلتقي مع مكانة المملكة وتأثيرها، وما حباها الله من خيرات متنوعة لمصادر الطاقة والدخل، بما يمثل نهجا راسخا للارتقاء بكافة مقومات جودة الحياة.وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة، بعنوان «مستقبل الاستثمار.. وركائز 2030» - إلى أن استراتيجية رؤية 2030 إجمالًا وما ينبثق منها بخصوص استراتيجيات صندوق الاستثمارات الـعامة للأعوام الخمسة القادمة، تمثل مرتكزًا رئيسيًا في تحقيق طموحات المملكة نحو الـنمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلـف الـقطاعات الـتقلـيدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلـى مستهدفات مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.وأبرزت كلمات ولي العهد، حين أكد أن الاقتصادات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن وأن % 85 من اقتصاد العالم يأتي من المدن، وأن مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50 % من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وأنه سيتم التركيز على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص، وأن هناك خططا لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، إضافة إلـى مشاريع بيئية في المملكة سيعلن عنها لاحقًا.