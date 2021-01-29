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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رومانيا: مصرع 4 أشخاص في حريق بمستشفى لمرضى كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:51 ص
حريق بمستشفى لمرضى
حريق بمستشفى لمرضى كورونا
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أعلنت السلطات الرومانية مصرع أربعة أشخاص، إثر اندلاع حريق في مستشفى رئيسي في العاصمة بوخارست يعالج أيضا مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الحريق اندلع في وقت مبكر اليوم في الطابق الأرضي للمستشفى، ما أدى إلى إخلاء المبنى الذي يحوي 100 شخص.

وأفادت خدمات الطوارئ الرومانية في تقرير أولي عن الحادث بإصابة عدد غير محدد من الأشخاص قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبعد مرور عدة ساعات على نشوب الحريق، يمكن رؤية الشرفات المتفحمة بمستشفى "ماتي بالس"، حيث نظمت السلطات الصحية بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في رومانيا.

تجدر الإشارة إلى أن رومانيا- البالغ تعدادها نحو 19 مليون شخص - سجلت حتى الآن أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا و18 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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