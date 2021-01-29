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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«البيان» الإماراتية: «مسبار الأمل» رسالة لصناعة المستقبل بمشاركة البشرية

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:47 ص
مسبار الأمل
مسبار الأمل
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أكدت صحيفة «البيان» الإماراتية، أن المهمة التي يتصدى لها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، «مسبار الأمل»، ليست مجرد مهمة علمية أو اقتصادية، ولكنها كذلك مهمة أمل، وهي رسالة من الإمارات إلى العالم، تعزز الإيجابية وقوة الطموح، وإرادة صناعة المستقبل، الذي تتشارك فيه البشرية جمعاء.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان «الأمل» على الأرض - إن «المسبار» الذي قطع تسعا من اثنتي عشر من مراحل مهمته، سيحقق على الأرض إنجازات لا تقل أهمية عن تلك التي سيحققها في الفضاء الفسيح؛ فعلى هذه البسيطة ترنو العيون مترقبة لحظة وصوله إلى مداره، في أول إنجاز عربي وإسلامي، صنع ويدار بأيد عربية، وكان نتاج فكر ورؤية قيادة عربية تتفرد في الابتكار، وآلت على نفسها أن تهزم اليأس حيثما كان، فأطلقت «مسبار الأمل».

وأضافت على الأرض، أيضا، يترك «مسبار الأمل» للعرب والمسلمين شبابا طموحا، شارك في المهمة التي تبناها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وآخرين لا بد سيقود «الأمل» أبصارهم للنظر إلى الفضاء، ملبين نداء الإمارات، التي تبني حلما عربيا غير مسبوق".

واختتمت افتتاحيتها بالقول، يحقق «مسبار الأمل» على الأرض مهمات لا تقل أهمية عما يحققه في الفضاء البعيد؛ لذا، فإن أول القول هو: شكرا لآباء هذا المشروع الريادي، من علمونا أن القيادة إدارة للموارد كافة؛ المادية والروحية، والبشرية والممكنات والثروات الطبيعية.

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