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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيرته الفرنسية قضايا الشرق الأوسط

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:46 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن
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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن، في مكالمة هاتفية مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، مجموعة من القضايا من بينها الوضع في العراق وأفغانستان وكذلك الشرق الأوسط.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن أوستن وبارلي أكدا خلال مكالمتهما الهاتفية أهمية التحالف الاستراتيجي الثنائي.

وأضاف "كيربي" إنه من بين القضايا التي ناقشها الوزيران تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا والحاجة إلى اليقظة المستمرة في مواجهة الإرهاب والوباء.كما تطرق الجانبان إلى المصالح المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وحول الوضع الأمني ​​في أفريقيا، اتفق أوستن وبارلي على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

ووجه وزير الدفاع الأمريكي الشكر لنظيرته "بارلي" على قيادة فرنسا لقضايا الأمن والدفاع العالمية، وقال إنه يتطلع إلى استمرار الحوار في المستقبل حيث تعمل الولايات المتحدة وفرنسا معًا لتعزيز ردع الناتو وتعزيز العلاقات عبر الأطلسي.

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