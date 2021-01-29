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تحقيقات

«مصر بحياة جديدة».. كيف سيغير مشروع تطوير الريف حياة المصريين؟

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:43 ص
مشروع تطوير الريف
مشروع تطوير الريف
إيمان عامر
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"مصر جديدة تليق بالمصريين" هكذا وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين منذ توليه رئاسة الجمهورية، بالعديد من المشروعات القومية التي تصل في مصلحة المواطن من أجل توفير حياة كريمة والتي كانت من أبرزها مبادرة رئاسية لخلق حياة آدمية للأسر الأكثر احتياجًا، ولتوطين هذه الحية كانت البداية بمشروعات الإسكان في كل محافظات مصر والقضاء على العشوائيات ونقل الأسر والمواطنين إليها، أيضًا كانت المبادرات الصحية للقضاء على الأمراض المزمنة التي أستوطنت لسنوات بجسد المصريين.

كما جاءت المشروعات القومية للطرق والكباري لتوفير ساعات على المصريين في الإنتقال بين المحافظات لتأتي مبادرة إحلال وتجديد السيارات لدعم هذه المنظومة وخلق بيئة نظيفة تليق بالمصريين، وأخيرًا كانت المبادرة القومية لتطوير الريف المصري من خلال وضع الخطوات التنفيذية للقيام به، حيث أن المستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية، ومن 30 لـ 35 ألف قرية تابع لها، وفق خطة يتم الإنتهاء منها في 3 سنوات.

حيث وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة"، وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلي عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

في هذا السياق قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، عن أبرز التغييرات المتوقعة من هذه المبادرة الكبيرة، أن عدد القرى الموجودة في مصر حوالي 4726 قرية، وسيتم التطوير على عدة مراحل حيث سيشمل المنازل والوحدات الصحية وسيتم توافر التجهيزات الخاصة بتلك الوحدات خلال الثلاث سنوات المقبلين، مشيرًا أن هذا التطوير يخلق إنسان مصري جديد تليق بدولة تنافس الدول العظمى في التقدم والتكنولوجيا، وهو الأمر الذي يدعم الأتجاة نحو الرقمنة.

وأكد أستاذ الإدارة المحلية، أنه سيتم توصيل ورفع كفاءة الصرف الصحي بالقرى ضمن تطوير القرى الريف المصري، متابعًا أنه سيتم تجهيز 515 مليار جنيه للاهتمام بملف القرى، أي تقريبًا 40% من الموازنة العامة للدولة، منهم 300 مليار فقط للصرف الصحي في القرى.

وأضاف "حمدي" أن المشروع يشمل تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلًا على المواطنين، وهو ما يدعم منظومة التحول الرقمي وربط الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية ببعضها البعض، مع ربطها إلكترونيًا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.

واستكمل أن تطوير القرى يشكل أيضًا تطوير البنية الأساسية للكهرباء، نظرًا لأهمية مكون خدمة الكهرباء في عملية التطوير المنشودة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد على الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل.

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