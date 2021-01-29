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فن

نهى سعيد: القيم الإنسانية في «عابد» جعلته يتفوق بمهرجان العين

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:41 ص
نهى سعيد
نهى سعيد
احمد عارف
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عبرت السيناريست نهى سعيد عن سعادتها البالغة بفوز فيلمها الجديد عابد، بجائزة أفضل فيلم بمهرجان العين السينمائي بمسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا".

وقالت نهى سعيد في تصريحات لها، اليوم، توقعت أن ينال عابد إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم لأن به قيمة إنسانية ورسالة كنت أتمنى أن أوصلها للجميع، مضيفة عندما تحدثت مع أحمد إبراهيم بطل الفيلم وحكيت له الفكرة أعجب بها على الفور وزادني حماسه لها وإيمانه بها، رغبة في أن تخرج على أكمل وجه وأن أذهب بخيالي أكثر "بره الصندوق" واتوغل في الحالة النفسية والإنسانية لعابد بطل القصة، وهنا أريد أن أشكر أحمد إبراهيم والمخرج مدحت عبدالله في حرصهم على خروج الفيلم، وتنفيذه بشكل احترافي يضيف للنص ولا ينقص منه.

وتدور فكرة فيلم عابد حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية ويتعرض لكثير من التنمر والاهانات بسببها ويأتي فيروس كورونا وتفرض الكمامات، ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخف الفيروس تشوه وجهه، كما أخفت وجوه الجميع ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.

فيلم عابد تأليف نهى سعيد، وإخراج مدحت عبد الله، وبطولة أحمد إبراهيم، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، فتقوم الفنانة الإماراتية عهود النويس التي تمثل البطولة النسائية في الفيلم،والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي، والفنان والفنان السوري عمر أبو الفضلن والفنان المغربي مهدي بوخريص، والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال، والفنان الإماراتي احمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي، وماكيير من مصر علاء الفيزي، والماكييرة الإماراتية بسمه مبارك.

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