كتاب الصحف ينوهون بذكرى الملحمة الوطنية الـ69 لموقعة الإسماعيلية

تنوعت مقالات كبار كتاب الصحف المصرية في تناولهم لقضايا الشأن الداخلي، مستذكرين لحظات الوطنية التي جسدتها الذكرى الـ 69 لموقعة الإسماعيلية 25 يناير 1952، معتبرين أنها ستظل شاهدًا حيًّا على بسالة رجال الشرطة المصرية وعظمة تضحياتهم وبطولاتهم مشاركة مع أبطال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على تراب الوطن وحفظ أمن الشعب المصري وكرامته ورفع رايته عالية شامخة.وأبرز كتاب الصحف، التطوير التي تشهده مراكز الشرطة والذي لم يقتصر على المباني فقط وإنما امتد إلى التعليم وتطوير الأداء واستخدام التكنولوجيا من مراكز معلومات وأجهزة متقدمة في مجال التحري والرصد، إلى جانب تقديم الخدمات المختلفة.واستعرض الكتاب في مقالاتهم بصحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الجمعة، أبرز ارتكازات دولة 30 يونيو، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنجاح غير مسبوق وحكمة فريدة والتي تتمثل في أنها دولة أخلاقية، حيث إنها دولة تعد وتوفي، منوهين بحرص دولة 30 يونيو على بناء منظومة قيم وأخلاق ومبادئ شريفة أساسها المصارحة والصدق والشفافية مع المصريين.وتطرق الكتاب إلى الشأن الرياضي، حيث عددوا عوامل نجاح اتحاد كرة اليد في أن يكون نموذجا للوطنية من تنظيم رائع لبطولة العالم رغم تحديات جائحة كورونا، وإعداد متميز للمنتخب المصري، وأخيرا رئيس مصري ناجح للاتحاد الدولي لكرة اليد، ما جعله نموذجا مشرفا للرياضة المصرية أمام العالم.وتحت عنوان "تضحيات الشرطة لا تتوقف"، كتب علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة (الأهرام)، مقاله مستهلا بالقول: إذا كنا نحتفل بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام تخليدا لملحمتهم الشهيرة في الإسماعيلية، عندما اشتبكوا مع قوات الاحتلال البريطاني عام 1952 وسقط منهم خمسون شهيدا وثمانون جريحا، فإن تضحيات شهداء الشرطة لم تتوقف.وتابع رئيس تحرير الأهرام:"هم دائما في جبهة مفتوحة مع الإرهاب والإجرام بمختلف أنواعه في كل ربوع مصر على السواحل، وفي الصحراء في كل الأوقات، فلا يتوقفون لحظة ولا تغمض لهم عين، حتى يوفروا لباقي أخوتهم وأهلهم الأمن والطمأنينة، ويتحملون البرد القارس والصيف القائظ، ويدخلون الأوكار الخطيرة للإرهابيين والمجرمين، وتجوب سياراتهم كل مكان غير عابئين بالمخاطر التي تنتظرهم، ولم يجبنوا يوما أمام أي طارئ".وحث الكاتب على ضرورة عدم الالتفات "لصناع الفتنة"، الذين يسعون إلى التفرقة بين الشعب والشرطة، ويبثون سموم الكراهية، من خلال وسائل إعلامهم المأجورة، محذرا في الوقت ذاته من تمكين هؤلاء لإنجاح مسعاهم وعواقبه، حيث "سندفع الثمن غاليا"، مشددا على أنه "لا شعب بدون شرطة ولا أمان أو استقرار بدونهم".وسرد" ثابت"، "عندما ذهبت إلى بعض مراكز الشرطة المتطورة، وجدت أن التطوير لا يقتصر على مبانيها، إنما امتد إلى التعليم وتطوير الأداء واستخدام التكنولوجيا من مركز معلومات وأجهزة متقدمة في مجال التحري والرصد، إلى جانب تقديم الخدمات المختلفة"، معربا عن أمله في أن تصبح كل مراكز الشرطة وتجهيزاتها بهذا المستوى حتى ننعم بالأمن ونستطيع البناء تحت مظلة من الاستقرار والطمأنينة.وتحت عنوان "يوم الوطنية والكرمة"، كتب مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام مقالا في صحيفة (الأهرام)، وقال "تمر علينا الذكرى التاسعة والستون لموقعة الإسماعيلية (25 يناير 1952م) التي لا تزال شاهدًا حيًّا على بسالة رجال الشرطة المصرية وعظمة تضحياتهم وبطولاتهم مشاركة مع أبطال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على تراب الوطن وحفظ أمن الشعب المصري وكرامته ورفع رايته عالية شامخة.وأضاف المفتي في مقاله،" إنها ذكرى فارقة في تاريخ مصر الحديث، فقد أدرك الشعب المصري أهمية الدفاع عن بلاده وضرورة المطالبة بحريته وإخراج المحتلين الإنجليز الذين عملوا بكل وسيلة عدوانية على إضعافه وتفريق كلمته وتشتيت وحدته وتجريده من قواته الدفاعية من خلال استهداف رجال الشرطة المصرية وهم الساهرون على أمنه ونظامه وآدابه العامة بالأسر تارة، وبالتصفية وإطلاق النار عليهم تارة أخرى".وتابع الدكتور شوقي علام: "لقد بادر المخلصون من أبناء الوطن إلى تعبئة الشعب المصري ضد هذا المحتل الأثيم؛ فنادوا بضرورة جمع الصفوف وتوحيد الكلمة؛ فكان للإمام الأكبر الشيخ إبراهيم حمروش (1880- 1960م) شيخ الأزهر الشريف - آنئذ - مشاركة مبكرة وجادة ضمن هذه الجهود والكشف عن طبيعة العدوان".ونقل المفتي - في مقاله بصحيفة (الأهرام) - عن بيان نشره حمروش في يوم 15 1 1952، القول "وهذه مصر، بلادكم العزيزة ووطنكم المحبوب تناديكم جميعًا، شيبًا وشبانًا، رجالًا ونساءً، أقباطًا ومسلمين، أن تكونوا سهامًا مُسدَّدة نحو عدوها، وأن تلقوا الغاصب صفًّا واحدًا كأنكم بنيان مرصوص، بقلوبٍ لا تعرف إلا الوطن والدفاع عن حوزته".وواصل المفتي "لم تمر أيام على هذا البيان حتى وجه الإنجليز نيرانهم بوحشية في يوم 25 يناير 1952؛ لاستهداف مبنى محافظة الإسماعيلية مطالبين رجال الشرطة بتسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة، لكن رفض رجال الشرطة هذه الأمور، وتلاحموا مع الشعب فقاموا بالتصدي والكفاح ضد هذا العدوان الغاشم، قيامًا بواجبهم الوطني والشرعي بالثبات في مواجهة العدو والعدوان والأخطار"، واعتبر أن تصدى رجال الشرطة في هذا اليوم الخالد والقتال ضد المحتل بشرف وفداء، حلقة من حلقات حرب واحدة هي حرب الاستقلال وإلحاق الهزيمة المريرة التي مُنِى بها الاحتلال على أرض الوطن طوال وجوده عليها.وأردف: "استطاع الشعب المصري - بمؤسساته المختلفة واتحاد كلمته وقوة مقاومته وشرف بسالته وبالدم الزكي الذي سال في موقعة الإسماعيلية ومنطقة القنال - إنهاء عصر المغامرات الاستعمارية العسكرية والمسلحة وتوقيع اتفاقية الجلاء في 19 10 1954، ثم تنسم الشعب المصري عزة النصر المبين مرتين في عام واحد، الأولى في شهر يونيو، والثانية فى شهر أكتوبر من عام 1956".وأكد مفتي الجمهورية أن هذا الأمر ليس بمستغرب على الأمة المصرية، فالأجيال المعاصرة تواصل المسيرة وتقدم أروع الملاحم في البطولة وتبذل أنبل نماذج الفداء والتضحية لاستكمال مهام مقدسة تقتضي تأمين الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، بالإضافة إلى قيامهم بمهامهم الجسيمة التي تستلزم تنفيذ القانون وحماية أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم.أما الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة (الجمهورية)، فكتب مقاله "من آن لآخر" تحت عنوان "لا نبيع الوهم"، مستهلا بالتأكيد على أنه "ليس بالكلام ولا بالوعود البراقة ولا الشعارات ولا تجميل الواقع ودغدغة مشاعر الشعوب تبنى الأوطان".وقال الكاتب - في مقاله بصحيفة (الجمهورية) في عددها الصادر، صباح اليوم، إن "دفتر أحوال 6 أعوام ونصف العام في "مصر السيسي"، يخبرنا بأن الصدق والعمل والصبر والتضحيات والرؤية والإرادة هي أكثر الطرق إلى بناء الأمم الشامخة".وعدد الكاتب الصحفي أهم ما ارتكزت عليه دولة 30 يونيو التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنجاح غير مسبوق وحكمه فريدة، حيث إنها دولة أخلاقية في المقام الأول، بمعنى أنها دولة تعد وتوفي، تعمل كثيرا وتتحدث قليلا، "إنجازاتها ونجاحاتها وتغيير حال وأحوال الناس إلى الأفضل هو لسان حالها ومن يتحدث نيابه عنها في دولة الأفعال والإنجازات.. لا دولة الأقوال والشعارات".ورأى الكاتب أن أخلاقية دولة 30 يونيو ليست منهجا داخليا؛ فحسب لكن في تعاملاتها وسياساتها الخارجية، منوها إلى أن دولة 30 يونيو حرصت على بناء منظومة قيم وأخلاق ومبادئ شريفة، أساسها المصارحة والصدق والشفافية مع المصريين من خلال على الحرص على الحقيقة، "بلا رتوش أو تجميل أو ماكياج خادع يفضي إلى بناء كرتوني واهم".ولفت إلى تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى- منذ الوهلة الأولى لإعلان ترشحه لرئاسة مصر - لكل أزمات مصر ومعاناتها وأوضاعها آنذاك وكم وحجم المشاكل والتحديات والتهديدات والمخاطر التي تواجه هذا الوطن.وتحت شعار "الواقع هو خير شاهد"، قارن الكاتب الصحفي بين الاقتصاد المصري قبل وبعد الرئيس السيسي، وكيف حقق الإصلاح الاقتصادي نجاحات مدوية، كما قارن بين شبكة الطرق والبنية الأساسية قبل وفي عهد السيسي، وطالت مقارنات الكاتب، مؤشرات الأمن والأمان والاستقرار قبل وفي عهد السيسي، وكذلك الاحتياطي النقدي الأجنبي قبل وفي عهد السيسي.وتحدث الكاتب عن كيف كانت العشوائيات وأزمات البوتاجاز والسولار والبنزين والكهرباء والعيش والأمراض المزمنة، التي كانت تحاصر المصريين، أبرزها فيروس (سي)، وبين هذه الازمات الآن في عهد السيسي.كما عدد الكاتب الإنجازات التي حققتها دولة 30 يونيو - تحت قيادة الرئيس السيسي - والتي طالت نظام حماية اجتماعية وتطوير المرافق والخدمات واحترام آدمية وإنسانية الإنسان المصري، منوها بحديث رئيس الوزراء عـن 30 مدينة جديدة على غـرار العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وما تحدثه من نقلة فريدة لمصر في مجال البناء والتنمية والاستثمار والإنتاج واستيعاب الزيادة السكانية وتخفيف حدة الزحام والتكدس، مشيرا إلى أن إقامة 30 مدينة جديدة ستتكلف استثمارات تبلغ 700 مليار جنيه.ونوه الكاتب بما شهده قطاع النقل من إصلاح شامل وفوري على أعلى مستوى للسكة الحديد والقطار السريع، والقطار الكهربائي والمونوريل والطفرة الحضارية في مترو الأنفاق.وقال "انظر بعني التحية والتقدير لمشروع العصر والقرن، المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذى يشمل 4500 قرية و30 ألف تابع لتقديم وتوفير الحياة الكريمة لأكثر مـن 55 مليون مواطن مصر بتكلفة 500 مليار جنيه لإحداث تغيير جذري في حياة أهالينا في الريف المصري".