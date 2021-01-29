قائدة شرطة الكونجرس تطالب بسياج دائم وموظفي أمن احتياطيين

طالبت يوغاناندا بيتمان، قائدة شرطة الكونجرس الأمريكي، المشرعين على إضافة سياج دائم وموظفي أمن احتياطيين في مبنى الكابيتول بعد الهجوم الدامي بالمكان في السادس من يناير الماضي.وأشارت قائدة شرطة الكابيتول بالإنابة، إلى أن تقييما أمنيا لعام 2006، أوصى على وجه التحديد بتركيب سياج دائم حول مبنى الكابيتول، وقالت: "يمكنني القول بشكل لا لبس فيه، إنه يجب إجراء تحسينات كبيرة على البنية التحتية الأمنية المادية لتشمل سياجا دائما، وتوافر قوات احتياطية جاهزة على مقربة من مبنى الكابيتول".لكن عضو الكونجرس حكيم جيفريز، زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب، قال لشبكة "سي.إن.إن" CNN إنه "من السابق لأوانه تحديد الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها لتأمين الكابيتول بشكل أفضل".وقال رئيسة بلدية واشنطن ميريال باوزر "لن نقبل نشر قوات إضافية أو إقامة سياج دائم باعتبار أن هذا قوة طويلة الأمد في العاصمة"، لكنها قالت إن "الأحداث المتقلبة المحتملة" تتطلب تأمينا إضافيا مؤقتا.