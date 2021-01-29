«القرارات الحكيمة».. كيف تصدرت مصر الدول الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي؟

انعكس تأثير المشروعات القومية التي نُفذت مؤخرًا على تصنيف مصر عالميًا من ضمن الدول الجاذبة للاستثمار بالرغم من وباء كورونا، كما كان للإجراءات التي تمت على أرض الواقع في العمل بكل المواقع ودفع عجلة الإنتاج ودعم الصناعة والعمالة، أثر كبير على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.ومثل العديد من المشروعات القومية مثل الطرق والكباري والعاصمة الإدارية، فرصة كبيرة وسوقًا واعدًا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية، والتي تتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ككيان واحد، فضلًا عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.هذا بالإضافة إلى توقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، وهو ما يُعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، أن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقًا واعدًا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات.وتقدمت مصر نحو 15 مركزًا في مؤشر حماية صغار المستثمرين، وهو الأمر الذي يرجع الى التشريعات والقوانين المرتبطة بحمايتهم،كما جاءت مصر ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.كما تقدمت مصر نحو 6 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، والذي أكد قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، وتم وضع إطار زمني محدد وخفض زمن أداء العديد من الخدمات لتصبح خلال يوم عمل واحد، أيضًا تم تفعيل نظام الشباك الواحد لخدمة قطاع الاستثمار في مصر.من جانبه، أكد الدكتور فرج عبدالله، خبير اقتصادي، أن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الأقتصادي بمصر، مشيرًا إلى أن المشروعات العملاقة ليست هى فقط التي تساعد على دعم الاقتصاد ولكن دعم الفئات المستهلكة يؤدي لزيادة الطلب على المنتجات، وبالتالي دوران الاقتصاد وتحقيق ثبات في النمو الأقتصادي، وهو ما وقعت فيه اقتصاديات أكبر الدول التي انهارت نتيجة توقف حركة البيع والشراء.وأشار «عبدالله»: إلى «دعم الدولة للأفراد ضرورة وليس خيار للحفاظ على وتيرة النمو الأقتصادي، لذا وصلنا لمعدل نمو 5.6؜، ومن المتوقع ان يزداد خلال الفترة القادمة، هذا وساهمت الإجراءات الأقتصادية في رفع تصنيف مصر الأئتماني لدى البنك الدولي، وبالتالي زيادة ثقة كبرى الشركات في ضخ استثمارات جديدة بمصر».وشهد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليارات دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية البالغ 45.4 مليار دولار.