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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل 18 ألف إصابة جديدة و163 وفاة بكورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:36 ص
كورونا
كورونا
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سجلت الهند 18 ألفا و855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و720 ألفا و48 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 163 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و10 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 171 ألفا و686 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و394 ألفا و352 شخصا بعدما تماثل 20 ألفا و746 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

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