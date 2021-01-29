الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسي بتواصل الجسر الجوي لدعم لبنان

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الجمعة، المساعدات الطبية التي أرسلتها مصر إلى لبنان الشقيقة لمساندتها فى مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، كما أبرزت أيضا تنفيذ القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.واهتمت الصحف بإعلان وكالة (بلومبرج) الأمريكية باقتراب مصر من أن تصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، كما اهتمت بدخول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم، لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس (كورونا).وفي الشأن الصحي، تابعت الصحف مواصلة مديريات الصحة بمختلف المحافظات، لليوم الثالث على التوالي، تطعيم الأطقم الطبية بلقاح مضاد لفيروس كورونا، وسلطت الضوء على تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن الدولة تضع برامج الدعم والحماية المجتمعية للمواطنين فى مقدمة أولوياتها، وأن الموازنة العامة رصدت حزما تمويلية تصل لنحو 140 مليار جنيه من أجل التيسير على المواطنين.وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها لتغطية أنباء الجسر الجوي "المستمر" لمساندة لبنان الشقيقة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.وتحت عنوان "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيىسي.. استمرار الجسر الجوى لمساندة لبنان فى مجابهة كورونا.. 3 طائرات نقل عسكرية محملة بالأدوية والأجهزة الطبية والألبان لدعم الأشقاء"، نقلت صحيفة (الجمهورية) توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة.وذكرت الصحيفة أن القوات المسلحة قامت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز (C130) محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان، لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها في مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.وأضافت الصحيفة أن الطائرات أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، يصاحبها وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوي، حيث كان في استقبالهم عدد من المسئولين بوزارة الصحة اللبنانية الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر قيادة وشعبًا وجيشًا.واستهلت صحيفة (الأخبار) خبرها الرئيسي الذي حمل عنوانا عريضا، "توجيه رئاسي بتواصل الجسر الجوي المصري لدعم لبنان"، بالقول "رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، نقلتها د.هالة زايد وزيرة الصحة إلى الشعب اللبناني خلال تسليمها 3 شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال إلى نظيرها وزير الصحة اللبناني.ونقلت الصحيفة عن وزيرة الصحة تأكيدها أن الجسر الجوي المصري، الذي بدأ منذ أحداث مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، سيظل مفتوحا بين البلدين لدعم المنظومة الصحية وتلبية أي احتياجات للبنان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس.وذكرت أن وزيرة الصحة عقدت مؤتمرا صحفيا مع وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، بمطار رفيق الحريري الدولي، وذلك عقب وصول الوزيرة إلى المطار، صباح أمس، وأوضحت أن الشحنات التي قامت بتسليمها وصلت على متن 3 طائرات عسكرية تشمل 16 طنا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغـت 15 طنا تضم مستلزمات وقائية مثل "ماسكات جراحية وجوانتيات ونظارات حماية، وجاون"، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى شحنة مقدمة من جامعة الدول العربية تشمل 7.5 طن من الأجهزة الطبية، وذلك لدعم القطاع الصحي بدولة لبنان؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وفي الشأن العسكري، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية نفذتا تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) والسفينة الحربية اليونانية (HS HYDRA_F452) عقب انتهاء زيارة ناجحة لميناء الإسكندرية.وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التي تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، مضيفة أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي.كما أبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان وكالة بلومبرج الأمريكية اقتراب مصر من أن تصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز الطبيعي على مستوي العالم، إذا بلغت طاقتها الإنتاجية الكاملة هذا العام، مدعومة بمساعي الدولة الحثيثة لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عبر إعادة تشغيل إحدى أهم منشآت الإنتاج.وذكرت الصحيفة أن "بلومبرج" أشارت إلى تصريحات وزير البترول طارق الملا، خلال حواره مع مؤسسة "جلف إنتلجينس" أمس، بأنه ستتم إعـادة تشغيل منشأة الغاز الطبيعي بدمياط بحلول نهاية شهر فبراير المقبل، بعد توقف دام ثمانية أعوام.ونقلت عن الوزير القول إن منشأة دمياط ستعالج نحو 4.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، بما يرفع سعة مصر الانتاجية إلى 5ر12 مليون طن.وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) - في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "140 مليار جنيه للفئات الاولى بالرعاية وبناء شبكة حماية اجتماعية"، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن الدولة تضع برامج الدعم والحماية المجتمعية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أنه فى سبيل تحقيق هذا الهدف رصدت الموازنة العامة حزما تمويلية تصل لنحو 140 مليار جنيه من أجل التيسير على المواطنين.ونقلت الصحيفة عن الوزير القول إن تلك الحزم تضم 7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب 1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى "التأمين الصحي الشامل"، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.3مليون أسرة، فضلا عن 21 مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي.وفي الشأن الصحي، أشارت صحيفة (الأخبار) إلى مواصلة مديريات الصحة بمختلف المحافظات - لليوم الثالث على التوالى - تطعيم الأطقم الطبية بلقاح مضاد لفيروس كورونا، بناء على خطة وزارة الصحة بالبدء في تطعيم الصفوف الأولى المواجهة للفيروس وكبار السن والنساء والأطفال وذوي القدرات الخاصة.وذكرت الصحيفة أن مديرية الصحة في محافظة الشرقية واصلت تطعيم الفرق الطبية بمستشفى العزل بفاقوس النموذجي، مشيرة إلى أن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أشرف على حملة التطعيم للفرق الطبية والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم.ونقلت عن وكيل الوزارة قوله إنه تم تطعيم 300 من الأطقم الطبية على مدى 3 أيام، وأن الأولوية للتطعيم بلقاح كورونا، ستكون للأطقم الطبية العاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ثم المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة والأورام والفشل الكلوى.وفي أسوان، نقلت الصحيفة عن المحافظ اللواء أشرف عطية، إعلانه بدء توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم لحماية صحة المواطنين داخـل 12 مستشفى على مستوى المحافـظة بإجمالي 1048 جرعة تطعيم.وذكرت الصحيفة أن وكيل وزارة الصحة في البحيرة الدكتور محمود طلحة،أعلن أيضا قيام مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار بأعمال تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى كفر الدوار بلقاح كورونا، تنفيذا لبرتوكول وزارة الصحة.وفي شأن آخر، أبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان المؤتمر الدولي لمراكز الفكر على مستوى العالم عن قائمة بأفضل 20 مركز فكر عالميًا، والتى ضمت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس كورونا.وذكرت الصحيفة أن المؤتمر يعقد سنويا تحت رعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تعد مراكز الفكر مهمة فى أوقات الأزمات"، وبمشاركة أكثر من 750 خبيرًا دوليًا من صناع السياسات والجهات المانحة، والباحثين، بالإضافة إلى 450 منظمة دولية.وفي شأن التعليم، نقلت صحيفة (الأهرام)، في صفحتها الأولى تحت عنوان "شوقي: لاعوده لنظام "البوكليت" بامتحانات الثانوية"، عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي تأكيده أنه "لا عودة لنظام البوكليت مطلقا، وأن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بالنظام الالكتروني عبر التابلت".وأضافت الصحيفة أن الوزير قال إن الوزارة ستوفر كل الضمانات التي تطمئن الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارها أول ثانوية عامة تعقد اختباراتها بشكل الكتروني، كما نقلت توضيحه بأن التصحيح الالكتروني سيقضي على كل المشكلات التي كانت تظهر في الامتحانات التقليدية التي انتهت العام الماضي.