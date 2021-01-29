إصابة نائب الإسماعيلية أحمد دندش بكورونا

أعلن الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح النائب الثاني الذى يصاب بالفيروس بعد محمد طلبة، نائب القنطرة.وقال الدكتور أحمد دندش، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد التأكد من إيجابية المسحة التي خضع لها، قائلًا، "اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين".وكان النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية، "القنطرة"، قد أعلن قبل ما يقرب من 10 أيام، إصابته بفيروس كورونا، وأعلن دخوله في عزل منزلي حتى يتم شفائه على خير، مشيرًا إلى أن إصابته بالفيروس المستجد جاءت بعد مخالطته للنائب حسام غالي، الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا.