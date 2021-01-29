حريق هائل عقار بسوق التوفيقية

اندلع حريق هائل في أحد العقارات الموجودة بمنطقة سوق التوفيقية بوسط محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وتسبب في احتراق محل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق، صباح اليوم، وتبين أنهفي عقار داخل سوق التوفيقية لقطع غيارات السيارات.وكان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل بشارع التوفيقية،ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد لأجزاء العقار، خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وسط أدخنة في سماء المنطقة بسبب الحريق.