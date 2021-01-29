للأسواق والمختبرات.. أول جولة لفريق «الصحة العالمية» في ووهان اليوم

يزور فريق منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، مختبرات وأسواق في مدينة ووهان الصينية، في إطار تحقيق حول منشأ الفيروس المستجد الذي أصاب وأودى بحياة الملايين حول العالم خلال نحو عام من اكتشافه.و أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 101.03 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و178 ألف و376، فيما شُفي ما لا يقلّ عن 61 مليون و298 ألف و900 شخص.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن فريق الخبراء الذي يوجد في الصين منذ أسبوعين للتحقق من منشأ فيروس كورونا، سيقابل اليوم عددا من العلماء، ويزور مختبرات وأسواقا ومستشفيات في مدينة ووهان، مضوقالت المنظمة إن الزيارات الميدانية ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات، وسوق هوانان، ومركز ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مضيفة أن "الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان"، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.ويعتقد أن سوق هوانان الذي لا يزال مقفلا كان أول موقع تكتشف فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بكورونا المستجد.وأما معهد ووهان لعلم الفيروسات، فيضم منشأة لاختبار الفيروسات، شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرارا على نظرية أنها كانت مصدر الفيروس.لكن لا يزال جدول أعمال الفريق المحدد غير واضح، وتعد التغريدات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وخبرائها المصدر الأساسي للمعلومات.وأضافت المنظمة أن فريق الخبراء المستقلين، المقرر أن يظل في الصين لمدة أسبوعين آخرين، سيتحدث أيضا إلى مجموعة من أوائل المصابين بالفيروس في المدينة، مشيرة إلى أن كل الافتراضات مطروحة على الطاولة مع اتباع الفريق للمنهج العلمي في عمله.