اليوم.. دير الأنبا أنطونيوس يحتفل بعيد شفيعه

يحتفل دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، اليوم بتذكار رحيل الأنبا أنطونيوس والمعروف باسم أبو الرهبان.فأعلن مجمع رهبان دير الأنبا أنطونيوس العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير، اعتذره عن استقبال أي زيارات بمناسبة عيد القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ابو الرهبان.واستثنى الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير في بيان الدير، رهبان دير الأنبا بولا المجاور لهم، حيث أكد أن تلك عادة بين رهبان الديرين.