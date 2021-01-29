«القمر يزور الحرمين».. «الإفتاء»: اللهم زد هذا البيت تعظيما

نشرت دار الإفتاء الصور التي التقطها عدسات المصوريين في الأرضي المقدسة في الحرم المكي بمكة المكرمة معلقة: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وارزقنا زيارة قريبة".كما نشرت تدوينة تحت عنوان: "القمر يتعامد الآن على مدينة رسول الله ومسجده الشريف"، معلقة:"اللهم ارزقنا زيارة قبره الأنور وارزقنا سجدة في الروضة الشريفة".وشهدت سماء مكة المكرمة، ليلة أمس الخميس، تعامد القمر على الكعبة المشرفة، والذي استمر حتى شروق شمس اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول في عام 2021.وتعامد القمر أيضًا، على القبة الخضراء التي يقع تحتها مقام النبي محمد صلي الله عليه وسلم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وظهر القمر فوق المسجد النبوي وبين مناراته وتحته القبة الخضراء.وقالت الجمعية الفلكية في جدة، إن القمر وصل لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساء الخميس، بتوقيت السعودية، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، واستمر إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.ويعتبر هذا التعامد في طور البدر وهو التعامد الأول هذا العام 2021 ويبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف.