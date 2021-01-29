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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ترامب يظهر من جديد.. أين هو؟

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:00 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الخميس، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي في منتجع مارلاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقا لسكاي نيوز.

وقال ترامب، في بيان له، إن الاجتماع كان جيدا ووديا للغاية، وإنه ناقش العديد من المواضيع، أولها استعادة مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي عام 2022.

وجاء في البيان أن شعبية ترامب لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم، وأن التأييد الذي يحظى به أكبر من أي وقت مضى.

وحسب البيان، وافق الرئيس السابق دونالد ترامب على العمل مع مكارثي لمساعدة الحزب الجمهوري على أن يستعيد الأغلبية في مجلس النواب.

وقالت بعض المصادر إن بعض الجمهوريين حذروا مكارثي من اللقاء بترامب، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب للنأي بنفسه عن الرئيس السابق.

المصادر ذاتها، أكدت لمكارثي، الذي عرف بولائه لترامب لسنوات عدة باستثناء الفترة التي أعقبت اقتحام الكابيتول والتي شهدت تصدعا في علاقتهما، أنه بعودته إلى ترامب سيبدو ضعيفا وسيعزله المانحون الرئيسيون الذين يريدون الابتعاد عن ترامب.

لكن رغم الضغوط السياسية التي يمارسها البعض في الحزب الجمهوري لضرورة الابتعاد عن ترامب، فإن مكارثي يتطلع، حسب مقربين منه، إلى ما سيعيده إلى مجلس النواب وربما يقوده إلى منصب رئيس المجلس.

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