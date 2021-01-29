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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لقاح جديد لكورونا يفشل أمام تحور الفيروس

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:14 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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أعلنت شركة نوفافاكس الطبية الأمريكية، في بيان له، أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 أظهر فعالية بنسبة 89.3 بالمئة خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وقال المدير التنفيذي لشركة نوفافاكس ستانلي إرك: "يُمكن (للقاح) إن في إكس-كوف 2373 أن يلعب دورا مهما في حل أزمة الصحة العامة العالمية الحالية".

وأضاف: "لكنّ النتائج أظهرت أنه أقل فعالية بكثير ضد نسخة كوفيد-19 المتحورة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا وتنتشر سريعا حول العالم".

وأشار البيان إلى أن الشركة ستباشر على الفور في تطوير لقاح جديد يستهدف هذه النسخة المتحورة.

وشملت التجارب السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة 15 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، 27 بالمئة منهم فوق عمر الـ65.

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