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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرأة البريطانية تجبر الحكومة على سحب إعلانات إرشادية ضد كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:06 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
هدير سند
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اضطرت الحكومة البريطانية إلى سحب إعلان إرشادي عن فيروس كورونا المستجد، بعد شكاوى من كثيرين ممن اعتبروه "مهينا للمرأة".

ويحث الإعلان السكان على البقاء في المنزل، ويظهر 4 أسر من بينها 3 لديها نساء يعتنين بالأطفال ويقمن بالأعمال المنزلية، بينما تبدو في الأخيرة امرأة مستلقية على ذراع رجل على أريكة.

وأثار الإعلان ضجة في بريطانيا، حيث رأى كثيرون أنه يقصر أعمال المنزل والاعتناء بالأطفال على النساء.

وقالت مديرة خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا كيت جارمان متهكمة: "ما الذي تفعله المرأة فعليا أكثر من رعاية الأطفال والمنزل؟"، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

بينما وصفت عالمة البيانات براغيا أغاروال الصورة بأنها "غير متجانسة"، وأضافت أنها "تعزز وجهة النظر القائلة إن وظيفة المرأة هي التعليم المنزلي والتنظيف ورعاية الأطفال".

وقال نواب حزب العمال إن الأمر "سخيف"، واتهموا الوزراء بوجود "مشكلة في النظر إلى النساء".

ودفع ذلك الحكومة إلى اتخاذ رد فعل سريع، حيث قال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه تم سحب الإعلان، مؤكدا أنه "لا يعكس وجهة نظر الحكومة بشأن المرأة".

وأضاف: "لقد تم سحبها وإزالتها من الحملة. سأوضح أنها لا تعكس وجهة نظر الحكومة بشأن المرأة ولهذا السبب قمنا بسحبها".

والإعلان واحد من سلسلة من الملصقات التسويقية، التي تؤكد ضرورة اتباع قواعد الإغلاق والحجر المنزلي، بعد ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات من جراء "كوفيد 19" في بريطانيا.

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