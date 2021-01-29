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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوريل وبلينكن ناقشا «إصلاح» العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:39 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
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بحث وزيرا خارجيّة الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة الخميس في سبل "إصلاح" العلاقات بين واشنطن وبروكسل بعد انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكّد جوزيب بوريل وأنتوني بلينكن، أنّ فصلًا جديدًا في العلاقات الأوروبية الأمريكية يُفتَح بعد رحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن السلطة من دون ان يذكراه بالاسم.

وناقشا الرجُلان "سبل إصلاح وتنشيط ورفع مستوى الطموح في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، وشكر بلينكن الاتحاد الأوروبي على "قيادته في السنوات الأخيرة".

من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية في بيان إنّ "تجديد الشراكة الاستراتيجيّة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" شكّل الرسالة الرئيسية التي وُجّهت إلى الجانب الأمريكي.

وأضافت ان بوريل دعا بلينكن إلى حضور قمّة لوزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي "في أقرب فرصة ممكنة".

وشدّد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التبادل في مجال "تعزيز التعدّدية والنظام العالمي القائم على القواعد"، مشيدا بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

وشددت الولايات المتحدة على رغبتها في العمل مع الاتحاد الأوروبي "لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك كوفيد-19 وتغير المناخ وتدفق البيانات عبر الأطلسي والتعاون الاقتصادي".

وفي ما يتعلق بـ"التحديات المشتركة"، قال الاتحاد الأوروبي إنه تمت مناقشة "عدد من أولويات السياسة الخارجية والسياسة الأمنية".

وتحدثت الولايات المتحدة في بيانها بشكل اوضح عن "تعاون متواصل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضايا متعلقة بالصين".

وأصدر البيت الأبيض بيانا منفصلا حول مكالمة أخرى بين جيك سوليفان مستشار الأمن القومي لبايدن، وبيورن سيبرت، مسؤول مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وتحدث هذا البيان ايضا عن تعاون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضايا متعلقة بالصين وبدولة اخرى "ذات اهتمام مشترك" هي تركيا.

واشترت تركيا الحليفة في الناتو نظاما صاروخيا روسيا مضادا للطائرات واججت التوتر في البحر الأبيض المتوسط بإرسالها سفنا إلى مياه تطالب بها اليونان.

والتقت فون دير لايين والامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرج في بروكسل.

ولم يصدر بيان فوري حول ما دار بينهما خلال عشاء العمل الذي جمعهما، ولكنّ التنسيق بين المفوضية وحلف شمال الأطلسي سيكون ضروريًا من أجل التحضير المشترك لزيارة بلينكن.

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